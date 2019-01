Uitbater wokrestaurant in Bree riskeert opnieuw 42 maanden voor brieven met tips voor drugshandel vanuit cel: “Het was de duivel in mij”

Bree -

Na een veroordeling van vijf jaar voor grote cocaïnehandel vanuit zijn wokrestaurant in Bree en een mogelijke bijkomende celstraf van vijftien maanden voor het witwassen van het drugsgeld, moest de 35-jarige Bocholtenaar van Iraanse afkomst woensdag opnieuw voor de Tongerse rechtbank verschijnen. Deze keer riskeert hij een celstraf van 42 maanden omdat hij zijn 33-jarige broer brieven met tips over het leiden van drugshandel zou gestuurd hebben vanuit de gevangenis. Door een klantenlijst in zijn cel, kwam er nog een ander drugsnetwerk met vijftien drugsdealers en afnemers in Hamont-Achel boven water. De celstraffen voor die beklaagden variëren tussen 7 maanden en 4 jaar.