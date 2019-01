Het beleid van Juventus op z’n best: het Sampdoria van Dennis Praet betaalt 20 miljoen voor doelman met één match voor Oude Dame

Juventus heeft woensdag bekendgemaakt doelman Emil Audero definitief de overstap te laten maken naar Sampdoria. De club van Rode Duivel Dennis Praet huurde de doelman van het Italiaanse beloftenteam dit seizoen al van de Oude Dame, maar legt 20 miljoen euro op tafel op hem vanaf komende zomer definitief over te nemen.

De net 22 geworden Audero, die Indonesische roots heeft, is een jeugdproduct van Juventus en werd door de Bianconeri de voorbije twee seizoenen uitgeleend. In het seizoen 2017-2018 keepte hij bij tweedeklasser Venezia, deze jaargang staat hij tussen de palen bij Sampdoria. In de heenronde kwam hij tot 22 officiële duels voor de Blucerchiati, waarin hij negen keer de nul hield. Audero speelde ooit één keer voor Juve: in 2017 tegen Bologna op de laatste speeldag van het seizoen.

Komende zomer is Audero met het Italiaanse beloftenteam een opponent voor de jonge Duivels op het EK onder 21 jaar in Italië en San Marino. Italië zit net als de manschappen van bondscoach Johan Walem in groep A. Audero ontpopte zich het voorbije anderhalf jaar tot titularis bij de Italiaanse U21.

Subtopper Sampdoria is na 21 speeldagen in de Serie A zesde met 33 punten, een plek die komend seizoen recht geeft op deelname aan de voorrondes van de Europa League. Het ongenaakbare Juve staat aan kop met 59 punten. De Oude Dame neemt overigens ook Daouda Peeters over van Samp. De ex-jeugdspeler van onder andere Club Brugge en Lierse, die enkele dagen geleden 20 werd, Peeters speelde dit seizoen 14 wedstrijden voor de U19 van de club.