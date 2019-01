Lowlands maakt meer dan 50 namen bekend: krijgen we The Prodigy, Royal Blood en Tame Impala ook op Pukkelpop te zien?

Het Nederlandse festival Lowlands, in Biddinghuizen, loste woensdagvoormiddag de eerste lading namen voor de editie van 2019. Muziekliefhebbers mogen zich onder meer verwachten aan Tame Impala, The Prodigy, Twenty One Pilots, The National, New Order en Royal Blood. Traditiegetrouw houden heel wat artiesten van het Nederlandse festival ook halt op Pukkelpop. Krijgen we dankzij de affiche van Lowlands 2019 dus al een blik op het programma van het festival in Kiewit?

Mojo, de organisator van Lowlands, maakt woensdagvoormiddag maar liefst 53 namen bekend. Het festival kon heel wat grote namen strikken. Deze artiesten zijn bevestigd:

- Tame Impala

- Twenty One Pilots

- The Prodigy

- A$AP Rocky

- Anderson .Paak & The Free Nationals

- The National

- New Order

- Royal Blood

- Anne-Marie

- Billie Eilish

- Franz Ferdinand

- Giorgio Moroder

- The Good, The Bad & The Queen

- Jon Hopkins

- Jorja Smith

- Paul Kalkbrenner

- Ronnie Flex & Deuxperience

- Agoria (live)

- Antal

- Denzel Curry

- FKJ

- Frank Turner and The Sleeping Souls

- Helena Hauff

- Honey Dijon

- Hunee

- JOJI

- JUNGLE

- Jungle By Night

- Mall Grab

- Marcel Dettmann

- MY BABY

- Parcels

- The Streets

- Thomas Azier

- Weval

- Willem

- Ziggy Marley

- Boy Pablo

- The Chats

- Code Orange

- Courtesy

- Denis Sulta

- Dimension

- Dub Inc

- I Don’t Know How But They Found Me

- Idles

- Marc Rebillet

- Moonlight Benjamin

- Pond

- Slaves

- This Is Lovski

- Two Feet

- Whitney

Lowlands geeft op de website aan snel meer nieuwe namen bekend te maken.

Het festival vindt plaats van 16 tot en met 18 augustus. De ticketverkoop start zaterdag 2 februari om 11 uur.