Drama voor PSG: Neymar staat tien weken aan de kant en mist dubbel duel met Manchester United in de Champions League

Paris Saint-Germain zal het de komende tien weken zonder haar goudhaantje Neymar moeten doen. Dat maakten de Parijzenaars woensdag bekend op hun website. Neymar liep vorige week woensdag in de bekerwedstrijd tegen Straatsburg (2-0 zege) een blessure op aan zijn rechtermiddenvoetsbeentje.

De bijna 27-jarige Neymar moet niet geopereerd worden, maar zijn blessurebehandeling zal wel zo’n 2,5 maand duren. De Braziliaan mist zo zeker de dubbele confrontatie in de achtste finales van de Champions League tegen Manchester United (heen: 12 februari, terug: 6 maart). Ook een eventuele kwartfinale in het kampioenenbal (heen: 9-10 april, terug: 16-17 april) wordt kantje boordje.

De Parijzenaars hadden deze jaargang van de Champions League opnieuw hun hoofddoel gemaakt. In de Ligue 1 raast PSG (56 ptn) opnieuw door de competitie met achttien zeges in twintig duels en een straat voorsprong op eerste achtervolgers Lille (43 ptn/22 wedstr.) en Lyon (40 ptn/22 wedstr.). Een zesde landstitel in zeven seizoenen lijkt nauwelijks nog in gevaar te kunnen komen.

Het is al het tweede seizoen op rij dat PSG het in het voorjaar zonder haar recordtransfer moet doen. Neymar kampte ook vorig jaar met een voetblessure en raakte, na een operatie in maart, maar net op tijd fit voor de Wereldbeker in Rusland.