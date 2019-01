Belgische ontwerpster Annemie Verbeke houdt er na twintig jaar mee op

De Belgische modeontwerpster Annemie Verbeke sluit na twintig jaar de deuren van haar winkel in Brussel, zo meldt Bruzz. Er komt ook geen nieuwe collectie. “Voorlopig heb ik er even genoeg van.”

Met Annemie Verbeke verdwijnt nog een Belgische naam uit de Dansaertwijk. Verbeke opende in 1999 een eigen winkel in een herenhuis in de Dansaertstraat, maar moest twee jaar geleden noodgedwongen uitwijken naar de Léon Lepagestraat. Nu de huur daar ten einde loopt, heeft Verbeke besloten om ook haar modelabel stop te zetten.

“Ik zeg niet dat ik definitief een punt zet achter mijn bestaan in de mode. Maar voorlopig heb ik er even genoeg van”, vertelt de intussen 65-jarige Verbeke aan Bruzz. Vooral het commerciële aspect heeft tot die beslissing geleid. “Als modeontwerper moet je zoveel kwaliteiten hebben, soms paradoxale kwaliteiten. Je moet creatief zijn en tegelijkertijd met beide voeten op de grond staan, je moet poëtisch zijn en toch jezelf voortdurend verkopen. Dat ben ik moe.”

Verbeke studeerde grafische kunsten aan Sint-Lukas Gent en aan de academie van Gent, en lanceerde in 1986 een eerste collectie. Die zette ze drie jaar later stop, om vervolgens incognito voor talloze modehuizen te werken. In 1998 begint ze opnieuw met een eigen collectie en wint meteen de Modo Bruxellae-prijs.

De ontwerpster sluit niet uit dat ze nog kleine collecties tricot zal uitbrengen, hetgeen waar ze toch het bekendst voor zal blijven staan. “Maar ik wil geen winkel meer met een vaste huurovereenkomst. Geen contracten meer voor mij.” Verbeke ziet ook brood in het organiseren van workshops voor een jongere generatie. In het verleden gaf ze ook les aan de modeafdeling van La Cambre, in Brussel.