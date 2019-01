In de Verenigde Staten vriest het dat het kraakt en dat zorgt niet alleen voor problemen op de weg. Minstens acht onbemande boten - waaronder een drijvend restaurant - die op de Hudson in de Amerikaanse staat New York lagen aangemeerd, zijn losgeraakt door stijgend water en ijsschotsen. Twee van de vaartuigen botsten tegen een brug nabij Albany en werden eronderdoor gesleurd. Er raakte niemand gewond.