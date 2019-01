Kapselinspiratie nodig? Koperrode lokken zijn de trend van het moment

Vandaag is rood. Koperrood om precies te zijn. De vurige kleur duikt steeds meer op in het straatbeeld en actrices Kate Bosworth, Anne Hathaway en Katherine Langford zijn fan. BV-kapper Jochen Vanhoudt bevestigt de trend en geeft tips om de tint te onderhouden.

Volgens kapper en colorist van Hollywoodsterren George Papanikolas is er dit voorjaar maar één regel als je voor rode lokken kiest: ga er voluit voor. Denk niet aan een subtiele rode schijn, een lowlights of een rode ombre maar aan een dramatisch effect van een volledig koperkleurige coupe. BV-kapper Jochen Vanhoudt is het er volledig mee eens. “Het rood mag volledig tot zijn recht komen, want een rode schijn is passé. Wie niet voor de vurige tint kiest, wil tegenwoordig liefst een koele ondertoon.”

Onderhoud

Emma Stone Foto: Instagram

Een intense koperrode kleur is niet altijd even makkelijk om te onderhouden. Deze kan snel vervagen, waardoor een regelmatige opfrisbeurt noodzakelijk is om het haar levendig te houden. “Rood trekt heel snel weg, zeker bij geblondeerd haar. Bij blonde lokken zijn de natuurlijke pigmenten uit het haar gehaald. Het rode pigment heeft geen andere pigmenten om zich aan vast te hechten en komt snel los. Wil je toch van blond naar rood, dan zal de kapper wellicht voor een voorpigmentatie kiezen. Hierbij krijgen de lokken eerst extra pigment. De tweede laag, in dit geval de rode kleur, zet zich dan beter vast. Aan natuurlijk of donkerder geverfd haar hechten rode tinten zich makkelijker vast, maar gebruik steeds shampoo en conditioner met instant rood pigment om de vervaging van de tint uit te stellen.