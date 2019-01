Ernst en plezier tijdens nieuwjaarsontmoeting militanten ACV Maasland

Dilsen

Dilsen-Stokkem - Zondag 27 januari organiseerde ACV-zone Maasland een nieuwjaarsontmoeting voor ACV-militanten. Plaats van gebeuren was het parochiecentrum in Dilsen-Stokkem.

Na het welkomstwoord door ACV-zoneverantwoordelijken Jan Geuskens en Jos Geuten werd een Pano-reportage getoond over het uitwassen van flexibiliteit in een Belgisch bedrijf. Dagcontracten waren/zijn er schering en inslag en dit niet altijd in overeenstemming met de arbeidswetgeving. Werkbaar werk is en blijft een grote bekommernis van het ACV.

Na het inhoudelijke gedeelte was het tijd voor een hapje en drankje en een buutoptreden. Onze buutredenaar Hub kreeg de lachers op zijn hand met een gesmaakt optreden. Elke gelijkenis met bestaande personen of gebeurtenissen berustte op louter toeval.