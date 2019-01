“Voor 45.000 euro een zwembad van 60.000 euro plaatsen? Dat stinkt, hè”: sector waarschuwt voor malafide aannemers

Snikhete zomers en lage rentevoeten zorgen ervoor dat steeds meer Vlamingen een zwembad laten plaatsen. Maar de dure droom die werkelijkheid wordt, is niet zonder risico. Want soms is de prijs van een aannemer te mooi om waar te zijn en dat ziet niet elke klant. “Wij halen 20% tot 30% van onze omzet uit het oplappen van slecht aangelegde zwembaden”, zegt een zwembadbouwer.