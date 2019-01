Leerlingen van de Muziekhumaniora Kindsheid Jesu 'On Tour`

Hasselt - Leerlingen van de Muziekhumaniora Kindsheid Jesu zijn op zaterdag 26 januari gestart met een Kick-Off ' Muzart On Tour ' in de Muziekodroom in Hasselt. Zij gaan op concertreis en zullen in Wenen, Praag en Neerpelt optreden. Zowel klassiek, jazz en pop komen aan bod.

Jens (16) uit Engsbergen (Tessenderlo) speelde een klassiek stuk, zelf verwerkt naar een popversie, een prachtig stukje solo op zijn trompet. Deze jongens, allen leerlingen aan de Muziekhumaniora Kindsheid Jesu in Hasselt gaan in de toekomst onder de naam Hobrass van start en hun eerste optreden is al binnen.

Trompet: Jens Bergen

Tenor saxofoon: Yelle Vangenechten,

Bariton saxofoon: Louis Troch

Trombone: Alek Bosmans

Piano/drum: Jesse Vandecaetsbeek

Euphonium: Rens Willen