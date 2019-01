Verdachte tiener (19) die ontsnapte uit Mechels gerechtsgebouw per toeval gevat: geluidsoverlast nekt jongeman

De 19-jarige man die vrijdag uit het gerechtsgebouw van Mechelen ontsnapte, is na bijna vijf dagen per toeval gevat. Dat bevestigt het parket van Antwerpen afdeling Mechelen.

De jongeman uit Mechelen moest voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter voor zijn betrokkenheid in een drugsdossier. Hij kon zich bij het binnengaan van het gerechtsgebouw losrukken en nam de benen. Er werd meteen een zoekactie gestart met honden, maar de man slaagde erin om uit handen van de politie te blijven.

De politie startte een klopjacht, maar kon de tiener niet vinden. Even werd er gevreesd dat hij het nabijgelegen Sint-Romboutscollege was binnengedrongen. De school werd afgesloten. Later bleek dat de verdachte er niet was geweest.

Geluidsoverlast

Na bijna vijf dagen op de vlucht kon de jongeman in de kraag worden gevat. Dat gebeurde per toeval. Rond 00.45 uur in de nacht van dinsdag op woensdag kwam er bij de politie van Mechelen een klacht binnen over geluidsoverlast. Agenten die een kijkje gingen nemen, roken een indringende wietgeur, waarna een huiszoeking werd gedaan, zo meldt Lieselotte Claessens van het parket van Antwerpen afdeling Mechelen.

In de woning werden niet enkel de bewoners aangetroffen, maar ook de 19-jarige ontsnapte jongeman. Hij gaf een valse identiteit op, maar werd door de agenten herkend en opgepakt.

De man wordt woensdagnamiddag voorgeleid.