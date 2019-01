Dossier van Mehdi Nemmouche gestolen uit kantoor van advocaat

Het volledige dossier van Mehdi Nemmouche, de verdachte van de aanslag op het Joods Museum in Brussel, is gestolen uit het kantoor van advocaat Vincent Lurquin, die de moeder van één van de dodelijke slachtoffers bijstaat.

De overval had dinsdag plaats in het kantoor van de raadsheer in Sint-Agatha-Berchem. Daar werden zijn laptop met een digitale kopie van het dossier van Nemmouche, evenals een tweede dossier ontvreemd.

De inbrekers lieten een valse Kalasjnikov, een automatisch vuurwapen, en een honkbalknuppel achter. Het parket van Brussel is een gerechtelijk onderzoek gestart naar de inbraak en bedreigingen aan het adres van Lurquin.

De advocaat staat de moeder van Alexandre Strens, één van de vier dodelijke slachtoffers van de aanslag in het Joods Museum, bij. Zij heeft zich burgerlijke partij gesteld.

Voorlopig is er nog geen spoor van de daders.

Proces later van start

Het proces is woensdag een uurtje later begonnen dan normaal. Pas om 10.30 uur opende voorzitter Laurence Massart de zitting. Eerst mogen de advocaten van Nacer Bendrer, die ervan beschuldigd wordt de wapens geleverd te hebben, nog vragen stellen aan de speurders en de onderzoeksrechters. Daarna komen experts uitleg geven over het ballistisch onderzoek en de DNA-sporen.