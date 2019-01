Voorlopig geen sneeuw in grote delen van Limburg: “Sneeuw is elke keer moeilijk inschatten”

Meer dan vijftien centimeter sneeuw ligt er op sommige plaatsen in ons land en ook voor Limburg was er zo’n tien centimeter voorspeld. Voorlopig blijft echter een groot deel van onze provincie groen kleuren in plaats van wit. En dat levert heel wat reacties op, ook op de Facebookpagina van de populaire weerman Ruben Weytjens. “Dit is sneeuw, en dit is elke keer moeilijk in te schatten”, reageert hij.