De kunst van combineren: blogster draagt hetzelfde jurkje één jaar lang

Een jaar lang creatief zijn met één zwart jurkje? Dat kan, zo heeft de Zwitserse styliste Zippora Marti bewezen op Instagram. Zij droeg hetzelfde kledingstuk elke dag en verraste haar volgers elke dag met een geslaagde look.

Iets meer dan een jaar geleden, op 1 januari 2018, kondigde Marti haar project ‘One’ aan. Ze was vastberaden om 365 dagen lang dezelfde zwarte jurk te dragen en duurzamer te gaan leven. Missie geslaagd… Nu het experiment ten einde is, vindt de brunette dat haar stijl verfijnd is en heeft ze geleerd dat ze met een minimum aan basisstuks verder kan.

Enkele tips voor de dames met een zwart jurkje in de kast, maar zonder outfitinspiratie: ga voor een zwarte jurk die niet te frivool, maar ook niet te zakelijk is. Dan zijn de combinatiemogelijkheden eindeloos.

Foto: Instagram

Draag op koude dagen met een trui erboven. Voor een feest kun je spelen met verschillende panty’s. Stoere boots eronder en je kunt zo naar de festivalweide. Met elegante sandaaltjes val je niet uit de toon op een receptie of feest. Kies je voor een los stofje, dan kun je de jurk ook als blouse dragen en de onderkant in je broek verstoppen. Een kleurrijke sjaal is een altijd een succes als je de look meer punch wil geven.