“Slachtoffers drugslabo Eksel komen uit onderstructuur criminele organisatie”: zo zit een drugsbende in elkaar

Hechtel-Eksel -

In een drugslab in Eksel stierven drie mannen nadat ze wellicht giftige dampen inademden die vrijkwamen bij de productie van synthetische drugs. In Nederland zijn er al jaren verschillende incidenten in labo’s met synthetische drugs, maar dit is het eerste met dodelijke afloop in ons land. Criminologe Charlotte Colman van de UGent legt uit hoe drugsbendes te werk gaan.