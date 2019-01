Angstwekkend magere Céline Dion vindt reacties op haar uiterlijk maar niets: “Laat me met rust”

Céline Dion was een van de meest opmerkelijke gasten tijdens de Parijse coutureweek. Niet alleen omdat ze in enkele opvallende outfits werd gespot, ze zag er ook schrikwekkend mager uit. Heel wat van haar fans maakten zich dan ook zorgen, maar de zangeres zelf wil het allemaal niet horen. "Laat me met rust", reageert ze.

Céline Dion was al niet van de dikste, maar toen ze op de eerste rij van enkele modeshows tijdens de coutureweek in Parijs plaatsnam, werden er heel wat wenkbrauwen gefrontst. De ondertussen 50-jarige Canadese zangeres zou volgens velen "vel over been zijn" en vooral haar fans maken zich zorgen om haar.

De reacties op haar fel veranderde uiterlijk zijn nu ook haar ter oren gekomen en in een interview met Dan Wootton reageerde ze daar voor het eerst op. En of ze van zich afbeet.

"Ik doe dit voor mezelf. Ik wil me sterk, mooi, vrouwelijk en sexy voelen", klinkt het. "Ik hou ervan van hoe ik er nu uitzie, maar ik wil er verder niet over praten. Als je het mooi vindt dan ben ik er voor je, als je het maar niets vindt, laat me dan met rust."