Oud VTM-logo krijgt tweede leven bij Turkse autohandelaar

Het eerste logo van VTM is niet meer dat van de Vlaamse Televisiemaatschappij, maar wel van Volant Tamir Merkezi, een Turkse garagist uit Ankara die duidelijk meer dan alleen maar auto-onderdelen recycleert.

VTM ziet daar alvast geen graten in. “Dat logo is enkel voor de ­Benelux een gedeponeerd merk”, zegt woordvoerster ­Sara Vercauteren. En de bazen van Medialaan kunnen zich hoe dan ook troosten met de gedachte dat zelfs in Turkije, en dertig jaar na de oprichting, nog altijd VTM-stickers op ­auto’s worden gekleefd.