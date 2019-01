Tienerpooier (18) veroordeeld tot vier jaar cel voor mensenhandel

De rechtbank heeft woensdag de 18-jarige Leonardo J. uit Deurne veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar. Hij werd vervolgd voor mensenhandel en verkrachting. Hij zette minderjarige meisjes aan tot prostitutie in Hotel Le Sud, dat in december tijdelijk werd gesloten. De rechtbank meent dat hij wel degelijk schuldig is aan exploitatie van de prostitutieactiviteiten van zijn ‘vriendin’.

De bal ging aan het rollen, toen Leonardo J. op 31 mei 2018 gecontroleerd werd door de politie en cannabis op zak bleek te hebben. Hij gaf toestemming voor een huiszoeking in zijn kamer in het Antwerpse hotel Le Sud, waar hij samen met de destijds 18-jarige C. verbleef. Zij werkte al sinds haar 15 jaar als prostituee.

Naast mensenhandel werd de beklaagde nog vervolgd voor de verkrachting van de 17-jarige S. Het meisje was bij een andere tienerpooier, die haar ter beschikking zou gesteld hebben van de beklaagde in ruil voor 50 euro, zodat hij cannabis kon kopen. Voor die aanklacht werd J. vrijgesproken.

Het slachtoffer beviel twee weken geleden van een zoontje. Voor de verkrachting van een minderjarig meisje werd Leonardo vrijgesproken.

