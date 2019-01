Justin Bieber stelt zijn kledingcollectie voor en die is nogal… bruin

Het heeft even geduurd, maar de debuutcollectie van Drew House is er. Dat is het kledinglabel dat door Justin Bieber werd opgericht. De eerste selectie bestaat uit enkele gele, rode en zwarte items, maar kleurt voornamelijk bruin.

In november vorig jaar lanceerde Justin Bieber zijn eigen modelabel Drew House, herkenbaar aan de grote gele smiley. Fans die toen al stonden te trappelen om een item van de streetwearlijn te pakken te krijgen, moesten toen nog wat geduld uitoefenen want de eerste collectie is pas nu verkrijgbaar. Het gaat om een reeks T-shirts en truien, een broek en een short. Prijzen starten vanaf 48 dollar of ongeveer 40 euro.

Opvallend is dat de debuutcollectie van Drew House - Drew is de tweede naam van Justin - uit heel wat bruine stuks bestaat. Het doet daarom een beetje denken aan een van de eerste Yeezy-collecties van Kanye West, die toen koos voor heel wat aardetinten.