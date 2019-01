Een toerist in Australië filmde een erg schattig diertje dat hij op zijn hand liet lopen. De waarheid is echter helemaal anders, want deze octopus is van het dodelijke soort. Dit kleine beestje heeft genoeg gif in zijn lijf om 26 mensen te doden. Het gif bevindt zich in de speekselklier, waarmee het zijn slachtoffers kan doden zonder hen zelfs aan te raken. Gelukkig deed de octopus dat bij de toerist niet, en zwom hij gewoon rustig verder.