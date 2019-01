OPROEP. VS getroffen door gevaarlijke koudegolf: temperaturen tot -50°C

De regio rond Chicago ziet zijn temperaturen tot bijna vijftig graden onder nul dalen. Een gevolg van de polaire vortex.

OPROEP. Bent u in de regio of kent u er een Limburger? Laat het ons weten via hier@reageren.be. Vergeet uw contactgegevens niet te vermelden.

De koudegolf strekt zich van de Dakota-staten tot Maine. In de zuidelijke staten Alabama en Georgia wordt sneeuw verwacht.

In het Midwesten zakken te temperaturen tot ver onder het vriespunt. Honderden scholen zijn gesloten en meer dan 1.000 vluchten zijn geannuleerd.

“Deze storm is een ernstige bedreiging voor de mensen in onze staat”, zei de gouverneur van Illinois, JB Pritzker. De stad Illinois kan vriestemperaturen van -33 graden verwachten. Door de koude wind wordt dat een gevoelstemperatuur van -46 graden.

Noodtoestand

In Illinois, Wisconsin en Michigan is de noodtoestand afgekondigd, en ook in Alabama en Mississippi. In Wisconsin wordt 60 cm sneeuw voorspeld.

Meteorologen in Iowa waarschuwen mensen dat ze niet te diep mogen ademen, en vragen om zo veel mogelijk binnen te blijven. In zulke temperaturen is na tien minuten al frostbite (bevriezing, red.) mogelijk, zegt de National Weather Service (NWS).

Volgens John Gagan, een meteoroloog van de NWS, komt “de intensiteit van deze koude lucht maar een keer in een generatie voor”. Ze is het gevolg van de polaire vortex: een ringvormige wind die, zo’n twintig kilometer hoog in de stratosfeer, omheen de polen cirkelt.

Trump

De Amerikaanse president Donald Trump, die sceptisch staat tegenover de klimaatverandering, heeft over de koudegolf een tweet gestuurd. “Wat is er aan de hand met de opwarming van de aarde? Kom snel terug, alsjeblief. We hebben je nodig!”

In the beautiful Midwest, windchill temperatures are reaching minus 60 degrees, the coldest ever recorded. In coming days, expected to get even colder. People can’t last outside even for minutes. What the hell is going on with Global Waming? Please come back fast, we need you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 januari 2019

Een weeragentschap van de Amerikaanse overheid, de National Oceanic and Atmosperic Administration, legt op twitter uit dat winterstormen de opwarming van de aarde niet tegenspreken. De tweet wordt beschouwd als een terechtwijzing van Trump.