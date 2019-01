Hasselt - In de nacht van zondag op maandag is een opvallende diefstal gepleegd in de Demerstraat in hartje Hasselt-centrum. Daar had juwelier Franssen, om de aankomende Valentijnsdagen extra in de kijker te zetten, de bekende klok die voor de winkel op een paal staat, laten versieren met een gigantisch bloemenhart vol rode rozen en tulpen. Helaas vond iemand anders het bloemenhart ook erg mooi.

