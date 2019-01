Kobe Ilsen dit jaar niet op het scherm te zien

Trouwe kijkers van Eén moeten het in 2019 zonder Kobe Ilsen(37) doen. De presentator reist opnieuw de wereld rond voor het tweede seizoen van Op één en verdwijnt het hele jaar van het scherm.

In Op één legt Ilsen ons land in de weegschaal met de rest van de wereld en bekijkt hij op tal van domeinen hoe België het doet in vergelijking met de best en slechtst scorende landen. Door de hoge productiekost duurde het een tijdje voor de VRT tekende voor een tweede reeks, maar nu krijgt Ilsen toch groen licht. Het eerste seizoen van Op één haalde gemiddeld bijna 950.000 kijkers.

Voor acht nieuwe afleveringen reist Ilsen naar zestien bestemmingen. Dat drukke reisschema zorgt ervoor dat de presentator geen tijd heeft voor ander televisiewerk. Geen derde reeks van Over eten, dus, en ook voor een vervolg op De drie wijzen moet Ilsen voorlopig passen. Wel zal hij deze ­zomer weer te horen zijn op Radio 1 en gaat hij hier en daar dj-sets spelen met zijn goede vriend Viktor Verhulst.