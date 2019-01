Amerikaanse soulzanger James Ingram overleden

“Ingrams sterke stem en meesterlijke composities” hebben een blijvende invloed op de muziekwereld, aldus een verklaring van de Recording Academy, die jaarlijks de Grammy Awards uitdeelt. Ingram won zelf twee keer een Grammy: voor het R&B-nummer “One Hundred Ways” en voor “Yah Mo B There”, een duet met Michael McDonald. Hij werd veertien keer voor de felbegeerde muziekprijzen genomineerd.

Ingram maakte ook hits met Patti Austin (“Baby, Come to Me”) en Linda Ronstadt (“Somewhere Out There”). Hij werkte onder meer samen met grote namen als Ray Charles, Quincy Jones en Michael Jackson.

I have lost my dearest friend and creative partner James Ingram to the Celestial Choir. He will always be cherished, loved and remembered for his genius, his love of family and his humanity. I am blessed to have been so close. We will forever speak his name.pic.twitter.com/TDJfpbbJWa