Gouden medaille voor Limburgse natuur

Regionaal Landschap Kempen en Maasland krijgt vandaag de gouden erepenning van het Vlaams parlement als eerbetoon voor het werk dat ze doen voor natuur en milieu. “Fantastisch natuurlijk. Dit is een erkenning en een herkenning van onze jarenlange inzet”, klinkt directeur Ignace Schops, die straks de medaille uit handen van Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans krijgt. “Het is vooral belangrijk dat de nominatie gebeurt door de parlementsleden zelf. Dat zij zien wat wij doen voor Vlaanderen.”

Zestien regionale landschappen zijn er in Vlaanderen, maar het is er maar eentje dat vandaag de Vlaamse gouden erepenning krijgt opgespeld. In het gezelschap van Natuurpunt, CurieuzeNeuzen en Bosforum ...