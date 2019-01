Softwareproblemen hinderen Beneluxtrein

De Beneluxtrein tussen Amsterdam en Brussel, maar ook de IC Direct van de Nederlandse Spoorwegen (NS) tussen Amsterdam en Breda, en de hogesnelheidslijn Den Haag-Eindhoven, hebben te kampen met vertragingen door softwareproblemen.

Uit de jongste cijfers van de Nederlandse spoorinfrastructuurbeheerder ProRail blijkt dat in januari 20 procent van de treinen langer dan vijf minuten was vertraagd, meldt de krant De Telegraaf. Er wordt gestreefd naar een punctualiteit van 84 procent.

Gemiddeld tien keer per week valt een Traxx-locomotief acuut stil door softwareproblemen in het veiligheidssysteem. “Alles uitzetten en opnieuw opstarten is de enige remedie”, zegt machinist Wieger Mulder in de krant.

Die ‘bug’ is ondanks alle inspanningen van NS en leverancier Bombardier afgelopen maanden niet opgelost, geven Sacha Göddeke (chef verbeterprogramma hsl) en materieelexpert Geert Jan Bazuin toe. “We werken met man en macht aan verbeteringen, maar kunnen niets zinnigs zeggen over hoelang het nog gaat duren voor de uitval onder controle is.”