EU wil niet onderhandelen over nieuw Brexitakkoord

Het Britse Lagerhuis stemde gisteren tegen een uitstel van de Brexit en een no deal. Premier Theresa May moet nu opnieuw met Europa onderhandelen, maar de Europese president Donald Tusk wil het echtscheidingsakkoord niet herzien.

Het parlement gaf premier May gisteren de opdracht om naar Brussel te trekken in een poging opnieuw te onderhandelen over de ­ backstop. Door die regeling komt er geen harde grens tussen het VK en Ierland. Aangezien die ook bepaalt dat de Britten in een douane-unie met Europa blijven, is die ook een doorn in het oog van de Brexiteers.

Maar de EU antwoordde onmiddellijk dat ze hoegenaamd niet meer willen praten over die backstop. De Europese president Donald Tusk zei dat het echtscheidingsakkoord niet heronderhandeld kan worden. “Het terugtrekkings­akkoord is en blijft de beste en enige manier om een geordend vertrek van het ­Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie te verzekeren.” De EU wil wel uitstel overwegen, staat te lezen in een mededeling die is gelekt op sociale media. Zolang dat geen complicaties meebrengt voor de Europese verkiezingen eind mei.

Intussen komt een harde Brexit ­dus altijd maar dichterbij. Al is daar in het Britse parlement ook geen meerderheid voor. Een amendement van de Tory en gewezen milieuminister Caroline Spelman, dat bepaalt dat er geen Brexit mag komen zonder akkoord met Europa, haalde het nipt. ­Alleen heeft dat amendement geen wettelijk karakter. In een reactie zei May wel de boodschap te hebben begrepen. “Veel appetijt is er bij Europa niet om te heronderhandelen en het zal dan ook niet makkelijk zijn, maar het is nu ook wel duidelijk wat het parlement wil: dat er niet uit de EU wordt gestapt zonder deal.”

Ondanks alle berichten dat ze eigenlijk niet moet proberen, wil May er toch nog eens voor gaan. Als ze van een kale reis terugkomt, kan ze een eventuele ‘no deal’ makkelijker in de schoenen van Europa schuiven. Tegen 13 februari zou er meer duidelijkheid moeten zijn.