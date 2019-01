Organisatie San Juan zet Keisse uit wedstrijd

De organisatie van de Ronde van San Juan heeft na afloop van de derde etappe besloten om Iljo Keisse (Deceuninck-Quick Step) alsnog uit de race te zetten. Keisse kwam maandag in een Argentijnse mediastorm terecht toen hij tijdens het nemen van een foto met een serveuse van een koffiebar in San Juan een nogal compromitterende houding aannam. De serveuse diende daarvoor een klacht in bij de politie, die Keisse verhoorde maar de zaak nadien klasseerde.

Gisterenmiddag bood Iljo Keisse op een geïmproviseerde persconferentie zijn excuses aan voor zijn houding op die foto. De renner van Deceunick-Quick Step benadrukte dat hij de serveuse op geen enkel moment zou hebben aangeraakt en dat hij zeker geen kwade bedoelingen had.

Het was voor de organisatie van de wedstrijd blijkbaar niet goed genoeg, want gisterenavond liet die in een persbericht weten dat Iljo Keisse de wedstrijd moet verlaten. De reden: hij zou de eer en de reputatie van de Ronde van San Juan hebben aangetast alsook die van de UCI en de wielersport in het algemeen. De Ronde van San Juan wordt georganiseerd en gefinancierd door de gouverneur van de provincie San Juan.

Keisse eindigde gisteren nog als 29ste in de tijdrit op 1’12” van zijn ploegmaat Julian Alaphilippe.