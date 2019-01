Remco Evenepoel blijft bevestigen: 19-jarige Belg strandt op derde plaats in tijdrit, ploegmaat Alaphilippe wint opnieuw

Remco Evenepoel blijft visitekaartjes afgeven. De nauwelijks 19-jarige Brabander van Deceuninck - Quick Step eindigde derde in de derde rit in de Ronde van San Juan, een individuele tijdrit over nauwelijks twaalf kilometer. Evenepoel moest enkel zijn ploegmaat Alaphilippe en de Italiaan Conti (UAE) voor zich dulden. Alaphilippe is ook de nieuwe leider

Heel even mocht de wereldkampioen tijdrijden bij de juniores dromen van meer toen hij de snelste tijd realiseerde. Evenepoel had bij het keerpunt met voorsprong de snelste tijd maar moest in de laatste zes kilometer nog elf seconden toegeven op de Italiaan Valerio Conti die net geen seconde sneller was dan onze jonge landgenoot.

First podium as a pro for @EvenepoelRemco, after a stunning ride in today's ITT! Time for well-deserved @6Dnutrition recovery shake.

Maar de uiteindelijk snelste tijd was voor Julian Alaphilippe. Na zijn winst gisteren deed de Fransman van Deceuninck - Quick Step er nog een schepje bovenop en won de tijdrit, de vierde zege van het seizoen voor het team.