Zhegrova wil transfer forceren

De wintermercatogriep is bijna het land uit, maar op de valreep werd in de Genkse kleedkamer alsnog één speler getroffen door transferitis. Flankaanvaller Edon Zhegrova, die maandagavond nog twee keer had gescoord met de beloften op Antwerp, stuurde zijn kat naar de dinsdagtraining. De 19-jarige Kosovaar wil KRC Genk onder druk zetten opdat de competitieleider een bod van een buitenlandse club zou aanvaarden. Dat ligt op dit moment zelfs te laag om eventuele onderhandelingen op te starten.