Na precies tweederde van de competitie in de Limburgse voetbalreeksen zijn de meeste clubs al bezig met hun huiswerk... voor volgend seizoen. Zo heeft één club op zes nu al beslist om volgend seizoen met een andere coach in zee te gaan. 61% van de trainers mag wel blijven, 21% van de coaches is nog in het ongewisse over zijn toekomst.