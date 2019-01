Drie doden in Eksels drugslabo

HECHTEL-EKSELTwee van de drie mannen die dinsdagochtend dood werden aangetroffen in een loods in Eksel, zijn geïdentificeerd. Ze zijn heel waarschijnlijk door het inhaleren van giftige dampen om het leven gekomen, mogelijk in hun slaap. De drie lichamen werden gevonden nadat een anonieme beller naar de meldkamer van de politie van Eindhoven had gebeld. Die beller, die mogelijk de lichamen had zien liggen, wordt nog opgespoord.