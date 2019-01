Hij hielp al talloze bekende topsporters uit binnen- en buitenland in zijn kinesitherapiepraktijk, sporters die hem in de pers roemen om zijn uitgesproken deskundigheid, en toch blijft Gerrit Kempeneers (58) de bescheidenheid zelve. Nochtans is de bedrijfs- en topsportconsultant uit Sint-Truiden een fenomeen, al wil hij dat niet gezegd hebben. “Of ik nu de kleine Victor behandel, die in plaats van vier maanden op krukken binnen de kortste keren weer kan voetballen; of ik behandel de beroepssporter die op een cruciaal punt in zijn carrière hulp nodig heeft: het zijn allemaal, stuk voor stuk, mooie souvenirs voor mij”, vertelt Kempeneers, die al in de jaren tachtig wereldwijd furore maakte als pionier op het vlak van de revalidatie van nier- en harttransplantatiepatiënten.