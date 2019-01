LondenDe Britse premier Theresa May wil het Brexitakkoord dat ze eind vorig jaar met de Europese Unie sloot, weer openbreken en nieuwe onderhandelingen beginnen. Dat sleepte ze gisteravond in het Lagerhuis in de wacht. Maar nog geen uur na haar zeldzame politieke overwinning werd de getergde May door Europa al wandelen gestuurd. “Er komen géén nieuwe onderhandelingen”, beklemtoonde de Europese president Donald Tusk.