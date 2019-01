HasseltVier op tien Belgen durven met hun partner niet echt te praten over hun seksuele verlangens, blijkt uit een iVox-enquête. En hoe langer de relatie duurt, hoe minder ze praten over wat tussen de lakens gebeurt. Nochtans is dat wel nodig, zeggen seksuologen, zélfs voor wie al twintig jaar getrouwd is. “Niet alleen je goesting verandert door de jaren heen, ook je lichaam”, zegt Goedele Liekens.