“Ik hoop dat dit een wake-upcall is voor Brussel”

Hasselt/Hechtel-Eksel De gebeurtenissen gisterochtend in Eksel bewijzen volgens de Limburgse procureur Guido Vermeiren (foto) dat de strijd tegen de drugslabo’s terecht een absolute topprioriteit is voor het Limburgse parket. En dat het parket over onvoldoende middelen beschikt om die strijd aan te gaan. “De middelen die wij hebben zijn niet afgesteld op de enorme problematiek van de georganiseerde misdaad in Limburg. Een onafhankelijke, objectieve werklastmeting dringt zich op. De huidige wettelijke kaders voor personeel zijn totaal achterhaald.”