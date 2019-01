Just Dronkers, de Nederlander die je nooit op grootspraak kan betrappen

Dé karaktertrek van een Nederlander? Een grote dosis zelfzekerheid! Maar er zijn uitzonderingen op die regel. Just Dronkers (25) bijvoorbeeld. De libero van Greenyard Maaseik zal je nooit op grootspraak betrappen. Ook nu niet, op de vooravond van het Champions Leagueduel in Belchatow. Maaseik verpletterde de Polen thuis nochtans met 3-0. “Toch blijven wij de underdog.” Maak kennis met Dronkers in vier gedaantes.