Beiden moesten ze hun man afgeven na jaren vol liefde en geluk, maar Maria Emmers en Lucienne Thaens bleven niet bij de pakken zitten: samen met een troep vrijgezellen op leeftijd gingen ze in ‘Hotel Römantiek’ twee weken all-in. Of er vlinders in de zware Tunesische lucht fladderden valt nog af te wachten, maar een hechte vriendschap is wel ontstaan. “In mekaar hebben we er een vriendin voor het leven bij.”