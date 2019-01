Brits parlement stuurt May terug naar Brussel om te heronderhandelen met EU over Ierse grens

Brussel - Het Britse Lagerhuis heeft zich dinsdagavond achter een voorstel geschaard dat premier Theresa May terug naar Brussel stuurt om het vangnet voor de Ierse grens te heronderhandelen. Het amendement van de Conservatieve backbencher Graham Brady haalde het met 317 stemmen, 301 parlementsleden stemden tegen.

Het Brady-amendement stelt eigenlijk dat het parlement zich achter de deal die Theresa May eerder met de Europese onderhandelaars bereikte kan scharen, op voorwaarde dat de backstop - het vangnet dat grenscontroles tussen Ierland en Noord-Ierland moet vermijden - vervangen wordt door “alternatieve regelingen”. Hoe die alternatieven er dan uitzien, is niet duidelijk.

Bedoeling is om de premier terug naar Brussel te sturen met een duidelijk mandaat, in de hoop dat Michel Barnier, Jean-Claude Juncker en co overstag gaan. De Europese leiders hebben evenwel altijd gezegd dat het echtscheidingsakkoord niet opnieuw onderhandeld kan worden.