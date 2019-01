Antwerp Giants kwalificeert zich als eerste Belgische team ooit voor achtste finales Champions League basketbal

Antwerpen - Antwerp heeft vanavond in de Lotto Arena voor een stukje basketbalgeschiedenis gezorgd. Met nog een speeldag te gaan in de groepsfase van de Champions League, plaatsten de Giants zich na een 67-63 overwinning tegen het Franse Dijon voor de achtste finales. Nooit eerder slaagde een Belgisch team daarin.

De Telenet Giants Antwerpen hebben zich geplaatst voor de achtste finales van de Fiba Champions league. Na een mooie overwinning tegen Dijon met 67-63 kan er niets meer gebeuren en wordt het volgende week op de slotspeeldag een overbodige wedstrijd in Athene en versus AEK. Meteen een schitterende prestatie voor Roel Moors en zijn selectie als debutant in deze Europese competitie. De Giants zijn meteen ook de eerste Belgische ploeg die zich plaatst voor de Las 16 van het kampioenenbal. Oostende kan zich op de slotspeeldag mits winst tegen Strasbourg ook nog plaatsen voor 1/8ste finales van de Champions League.

Feestje bij de Giants Foto: GOYVAERTS/GMAX Agency

De beste papieren voor de wedstrijd waren voor de Giants. Door de 61-80 overwinning in Dijon konden de Sinjoren zich een nederlaag met minder dan 18 punten permiteren. Dijon kwam wel in een positieve flow naar Antwerpen. Vorig weekend werd in Frankrijk leider Lyon-Villeurbanne met 94-77 wandelen gestuurd. Bovendien hadden de bezoekers enkele gemotiveerde ex-Giants bij. Ryan Pearson was tussen 2013 en 2015 nog ploegmaat van Roel Moors, Dennis Donkor en Yoeri Schoepen. Ook Gavin Ware droeg enkele jaren geleden het Giants shirt.

En het was meteen genieten voor de 1500 Antwerpse fans. De openingsminuten waren duidelijk voor de Giants. “Aanval is nog altijd de beste verdediging”, had coach Roel zijn mannen ingeprent. Man in vorm Ismael Bako ramde liefst vijf heerlijke dunks, waarvan twee alley-oops op aangeven van Schoepen, door de ring. De strakke Antwerpse defence liet de bezoekers niet in hun normale spel komen. Paris Lee ontfermde zich over de aartsgevaarlijke David Holston en beperkte hem tot 0 punten in de eerste helft. Ook Gavin Ware, vorige zaterdag nog goed voor 25 punten, moest met 0 streepjes achter zijn naam gaan rusten. Alleen oude bekende Ryan Pearson en Leloup boden een beetje weerwerk. Met twee bommen van Kalinoski en Donkor erbovenop zaten de Giants na het eerste kwart al op rozen bij 22-10.

In het tweede schuifje gingen de Giants op hun elan verder. Tate scoorde met een geweldige tip-in dunk. De bezoekers probeerden het evenwicht te herstellen maar hadden geen verhaal tegen de sterke Sinjoren. De thuisploeg haalde halfweg dubbel zoveel rebounds naar beneden als Dijon (28-14) Alleen het driepuntshot kon nog veel beter (2 op 12) We gingen de rust in met een overtuigende 36-20 op het bord.

Na de pauze kwamen de bezoekers met iets meer focus uit de kleedkamer. Driepunters van Lee en Kalinoski gaven de Giants echter terug vleugels en bij 46-26 was de twintiger een feit. 54-39 stond er op het bord na driekwart wedstrijd.

Concentratieverlies noodzaakte coach Moors tot ingrijpen bij een 54-45 stand. Akyazili en Donkor antwoordden met driepunters naar 67-50. Slordige slotminuten lieten de bezoekers nog terug komen tot een 67-63 eindstand. Meteen mochten de Giants zich opmaken voor de achtste finales van de Champions league. Tenerife (met Gillet) of Murcia (met Tumba) zijn mogelijke tegenstanders in de volgende ronde. Loting zal de volgende opponent aanduiden.

Telenet Giants Antwerp: Lee 8, Donkor 9, Tate 7, Bleijenbergh 0, Vanwijn 6, Sanders 2, Schoepen 2, Akyazili 5, Bako 15, Dudzinski 0, Kalinoski 10, Thompson 3

Dijon: Weber 5, Archinard 0, Leloup 16, Holston 0, Emegano 10, Ware 3, Loum 9, Chassang 10, Pearson 10, Julien 0