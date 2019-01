Op Stayen vond dinsdagavond naar goede gewoonte de traditionele nieuwjaarsreceptie van STVV plaats. Een paar honderd genodigden tekenden present voor een gezellige receptie. Onder meer Stan Niesen, Jordan Botaka en hoofdtrainer Marc Brys namen het woord. “Het bestuur wil over drie jaar een vaste klant worden in play-off 1, maar we zullen er alles aan doen om die doelstelling dit seizoen al te behalen.”