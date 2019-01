Maaseik botst op revanche beluste Polen in Champions League

Greenyard Maaseik trainde vanavond in de Energia Hal in Belchatow, waar het morgenavond (18u) zijn vierde wedstrijd in de groepsfase van de Champions League afwerkt. Als de Belgische landskampioen nog een kans wil maken op de kwartfinale in het kampioenenbal moet het minstens één, maar best drie punten pakken in Polen.