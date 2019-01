Sevilla leent Marko Rog van Napoli tot het eind van het seizoen

De Kroaat Marko Rog voetbalt tot het einde van het seizoen op uitleenbasis bij Sevilla. Dat maakte de huidige nummer vier in de Spaanse Primera Division dinsdag bekend. De 23-jarige middenvelder komt over van Napoli.

Rog was sinds het seizoen 2016-2017 bij Napoli actief, eerst op huurbasis van Dinamo Zagreb maar nadien nam de Italiaasen ploeg hem definitief over. Deze jaargang kwam de Kroaat, met in totaal elf wedstrijden, maar weinig aan bod bij het team van Dries Mertens.

Sevilla staat in de stand vierde met 36 punten. Barcelona (49 punten) voert de Primera Division aan, voor Atlético (44) en Real Madrid (39). (belga)