Nog geen achtste finales Champions League voor Oostende na verlies bij Besiktas Istanbul

Geen zevende zege op een rij voor Oostende en nog geen stek in de 1/8ste finales van de Champions League. De kustploeg verloor bij Besiktas Istanbul en moet volgende week op de slotspeeldag in de Versluys Dôme winnen van het Strasbourg van Belgian Lion Quentin Serron.

Besiktas Istanbul-Oostende 80-71

In de eerste helft liep Oostende enkele keren weg en had bij 10-18 en 24-32, via Chase Fieler, Nemanja Djurisic en TJ Williams die belangrijke (67-73 nederlaag heen, red) achtpunten-bonus beet. Jason Rich (ex-Oostende) was met drie bommen de bewerker van de remonte en met ook Ivan Buva had Besitkas halfweg alsnog een 40-39 voorsprong beet. In het derde kwart bleef Jason Rich schitteren en vooral bommen droppen. Oostende leed balverlies, kreeg enkele “calls” niet mee en van 51-45 ging naar 53-63 en maximaal 70-55. De kustploeg hing in de touwen, maar pakte in het slotkwart met een verschroeiende defense uit. Na een 0-9 was de aansluiting bijna een feit: 70-64. Robin Benzin en Ivan Buva loodsten Besiktas door de moeilijke periode en naar de winst. Kyle Gibson, ook ex-Oostende, mocht amper dertien minuten meespelen en scoorde 2 puntjes.

Besiktas Istanbul: (28 op 55 shots, waarvan 9 op 21 driepunters, 15 op 21 vrijworpen en 19 fouten) PRESSEY 0-0, RICH 12-12, VEYSELOGLU 0-6,YILDIZLI 0-0, BUVA 11-12, Geyik 8-0, Benzing 2-10, Cantekin 2-0, Gibson 2-0, Mutaf 0-0, Sipahi 3-0

Oostende: (28 op 53 shots, waarvan 4 op 15 driepunters, 11 op 13 vrijworpen en 20 fouten) DJORDJEVIC 2-1, LASISI 2-7, KESTELOOT 0-4, FIELER 6-2, MARIC 4-1, TJ Williams 8-4, Lambrecht 0-0, Schwartz 0-3, Buza 0-0 , Mwema 0-3, Desiron 4-0, Djurisic 10-10

Kwarts: 13-18, 27-21, 30-20, 10-12