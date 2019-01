Drankenproducent investeert 10 miljoen euro in nieuwe productielijn: 45 extra jobs bij Konings in Zonhoven

Zonhoven -

Het verpakkings- en bottelbedrijf Konings in Zonhoven is voor een nieuwe productielijn op zoek naar 45 werknemers. Het gaat om mensen met uiteenlopende profielen. CEO Christophe Schepers hoopt in mei de nieuwe lijn te kunnen opstarten. De investering bedraagt zo’n tien miljoen euro. Konings is één van de sterkst groeiende bedrijven in Limburg. In elf jaar tijd steeg de omzet van 45 naar 240 miljoen euro.