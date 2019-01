Tweehonderd keer zag de Vlaming vorig jaar een wolf, maar enkel Johan stond oog in oog met Naya: “Ik heb veel geluk gehad”

Houthalen-Helchteren -

Tweehonderd keer zag een Vlaming vorig jaar een wolf in onze contreien. Veel van die meldingen blijken achteraf larie en apekool te zijn – afgelopen weekend verwarde een Limburger wolvin Naya nog met een dikke kat – maar vijf waarnemingen waren wel geloofwaardig. De enige ontmoeting tussen Limburger en wolf waar er complete zekerheid over bestaat, is die van ornitholoog Johan Lemmens op het militair domein in Helchteren. “Dat was een magisch moment.”