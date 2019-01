Truienaar ontwikkelt methode om burn-outsymptomen aan te pakken: “Gewoon schoenen uittrekken en op mijn tafel liggen”

Gerrit Kempeneers is een bedrijfs- en topsportconsultant die een internationale reputatie heeft opgebouwd als kinesitherapeut. In de jaren tachtig specialiseerde hij zich aan de universiteit van Kaapstad in sportwetenschappen en hartrevalidatie. Hij werkte er onder meer samen met Christiaan Barnard, de chirurg die in 1967 de eerste harttransplantatie uitvoerde. Kempeneers is een pionier op het vlak van de revalidatie van nier- en harttransplantatiepatiënten.