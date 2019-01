Alligators lijken bevroren, maar zijn in volle overlevingsmodus

In delen van de Verenigde Staten is het momenteel erg koud. In het Swamp Park in North Carolina hebben de alligators een bijzondere techniek om de vrieskou te overleven. Wanneer ze de kou voelen aankomen, steken ze hun neus uit het water. Als het water dan bevriest, vriest het ijs vast rond hun neusgaten. Op die manier kunnen ze blijven ademen. De rest van hun lichaam schakelt over naar een soort winterslaap. Tijdens die periode eten ze niet en vertraagt hun metabolisme. Zo overleeft een alligator de vrieskou.