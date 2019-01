TIPS. Een persoonlijke toets in je interieur en een vleugje punk aan je voeten

Elke week tippen lifestyleredactrices Tinnie en Hanne trends, places to be en de leukste hebbedingen.

DIY-kussens

Een eigen touch in je interieur? Versier dan eens je kussens voor in de sofa. Met de DIY-set van pennenfabrikant Pilot krijg je een kussensloop en drie stiften, een in muntgroen, in mosterdgeel en zwart. Hiermee kun je het geometrische patroon op de sloop naar eigen wens inkleuren. Even fixeren met een strijkijzer en klaar. Er zijn in totaal 24 kleuren beschikbaar. Prijs voor de set: 35,95 euro. Meer info: www.pilot-pintor.eu

Punk aan je voeten



Het Duitse schoenenmerk Dr. Martens lanceert een nieuwe collectie die is gewijd aan een van de grootste punkbands aller tijden: The Sex Pistols. Dat resulteert in een lijn met zwarte en witte boots met prints in een contrasterende kleur. Ook rebelse instappers en rugzakken met ‘don’t care’-allure maken er deel van uit. Te koop vanaf 1 februari en vanaf 95 euro. Meer info: www.drmartens.com

Milanese mode

De Zweedse modeketen & Other Stories staat bekend om haar creatieve samenwerkingen. De volgende colab in het rijtje is er een met de Milanese designers en tweelingzussen Guilia en Camil-la Venturini, de vrouwen achter het handtassenlabel Medea. Voor deze capsulecollectie ontwierpen ze stuks om naar believen te mixen en matchen. Denk aan luipaardprints, klassiekers met een twist, een kleurenpalet van crème, beige en blauw met een vleugje van geel. Perfect om je twinning-look af te stemmen met die van je zus of bestie. Vanaf 39 euro, in de winkels vanaf 7 februari. Meer info: www.stories.com

Belgische beelden

De Belgische fotograaf met Marokkaanse roots Mous Lamrabat is een kei in het maken van sterke foto’s, waaronder ook eigenzinnige lifestylebeelden. Voor de kunstenaar is nu het moment aangebroken voor zijn allereerste tentoonstelling met zijn beste werken. Place to be: tentoonstellingsruimte Zwijgershoek in Sint-Niklaas. Vernissage op donderdag 31 januari. Daarna open van dinsdag tot zaterdag van 14 tot 17 uur en op zondag van 11 tot 17 uur tot 24 maart. De toegang is gratis. Meer info: www.uitinvlaanderen.be