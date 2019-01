Prins Luc II blikt tevreden terug op regeerperiode

Centrum

Genk - Zaterdag droeg stadsprins Luc II zijn macht en zijn scepter over aan zijn opvolger, prins Jan VII. Maandag stond hij weer paraat voor zijn klanten in café Meng en straks is hij aan het werk als 'gewone Spasbink': achter de toog tijdens de seniorenzitting. Luc mag terugblikken op een schitterend jaar.

Toen Luc Leroy op 20 januari 2018 tijdens de Prinsenpronkzitting uit de piratenschatkoffer in de schijnwerpers op het podium stapte, ging voor hem een lang gekoesterde droom in vervulling. Hij zou als prins Luc II het komend jaar het gelaat van carnavalvierend Genk zijn. Vandaag kijkt hij erop terug. "Tegen de gevel van café Meng hing sinds jaar en dag elk jaar een affiche van prins carnaval. Ooit zelf op mijn zaak geafficheerd worden was altijd een innige wens", zegt de drieënzestigste Genkse stadsprins, "Het werd een superjaar en ik ben heel blij dat ik dat mocht meemaken. Met de stoet als absolute topper. Prachtig hoe ik hoog van op mijn praalwagen de duizenden bezoekers mocht groeten, voor Meng passeren en op het einde van de stoet terug voet op de grond zetten, met tranen van ontroering in de ogen."

Maar Luc heeft nog veel andere goede herinneringen, de fijne relatie met jeugdprins Fabrizio, een jongen met een beperking, de toegewijde Ronny die hem van de eerste dag tot de laatste rondreed, de sleutel van het stadhuis die de burgemeester hem overhandigde, de vele geweldige zittingen in beide Limburgen, het thuiskomen in dat enorme netwerk van carnaval, maar vooral de fantastische groep die de Spasbinken zijn en waar hij vanaf vandaag werkend lid van wordt. "Maar zonder mijn Carine was het nooit gelukt", zegt Luc, "Zij zorgde ervoor dat de zaak perfect bleef draaien, ook als ik weg was voor een bezoek, een zitting, een receptie... Vandaag ontwaakte ik uit een droom van een jaar, maar de droom was waar en het was aangenaam wakker worden, want dankzij haar loopt alles nog perfect op wieltjes."

Luc wenst zijn opvolger, Jan VII het allerbeste. Hij kent hem trouwens als goede klant. "Jan heeft kunnen zwijgen als een graf, ik ontdekte pas in de kleedkamer tijdens de pronkzitting wie mijn opvolger was."

Vanaf nu tref je Luc dus weer elke dag bij Meng, tijdens de (uit-)wedstrijden van KRC als de zaak afgeladen vol zit met schermkijkers of tijdens de live optredens in de zomermaanden of bij een koffietje tijdens de donderdagmarkt. Maar zijn prinsenjaar zal hij nooit ofte nimmer vergeten.